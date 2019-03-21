В Белополье Сумской области энергетики отключили поставку электричества к передатчикам, установленным на местной телебашне. Часть области осталась без наземного телевидения из-за долгов Концерна РРТ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Нацсовета по вопросам радиовещания и телевидения Лариса Якубенко.

Согласно данным, на телебашне в Белополье установлены мощнейшие аналоговые передатчики, с помощью которых распространяется сигнал телеканалов UA:ПЕРШИЙ и 1+1 . Телевышка также оснащена цифровыми передатчиками. Таким образом, после отключения электоэнергии без эфирного ТВ остались жители всех близлежащих районов.

По информации Якубенко, долг Концерна РРТ перед Сумыоблэнерго составил 400 тысяч гривен.

Напомним, Концерн РРТ должен согласовать тарифы с «Зеонбудом» до 1 мая.

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