Vodafone подключил к сети 4G еще 75 населенных пунктов в 15 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Согласно представленным данным, покрытие сети четвертого поколения появилось в городах и поселках Херсонской, Одесской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Харьковской, Ивано-Франковской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областей.

На данный момент услугами 4G от Vodafone пользуются более 20 миллионов жителей в 24 регионах страны.

Напомним, в начале марта Vodafone сообщал о подключении к LTE-сети девяти населенных пунктов в семи областях. Это помогло получить доступ к интернету четвертого поколения 150 тысячам украинцев.

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