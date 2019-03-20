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Американский телеком-регулятор открыл экспериментальный частотный ресурс для тестирования технологии 6G

Борис Скуратовский
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6G
Иллюстрация: Icons of Infrastructure

Ещё толком не запущена технология 5G, однако это не останавливает американских регуляторов и технологические компании от разработки проектов, связанных с развитием беспроводной связи нового поколения. Как сообщает агентство CNET, Федеральная комиссия по электросвязи (FCC) проголосовала за открытие экспериментального диапазона «терагерцевых волн», который должен обеспечить внедрение продуктов и услуг 6G.

Данный частотный диапазон находится в промежутке между 95 ГГц и 3 ТГц, в то время как диапазон 5G лежит в полосе от 6 ГГц до 100 ГГц.

На самом деле терагерц является единицей частоты. Частотный диапазон терагерцевого излучения занимает полосу от 0.3 ТГц до 3 ТГц. В теории, чем выше частота – тем большее количество данных может быть передано за единицу времени, что, по сути, увеличивает скорость работы сети. Таким образом, скорость передачи данных в сети 6G будет примерно в 10 раз выше скорости передачи данных в сети 5G. И если 5G позволит создать сеть с более высокой скоростью, более низкой задержкой и большей ёмкостью, то целью технологии следующего поколения будет «подключение мира одним кликом».

«Данные частоты долгое время считались дальними горизонтами используемого частотного спектра, однако быстрое развитие технологий сделало эти диапазоны особо привлекательными для новых проектов, – говорится в заявлении FCC. – Данные частоты обладают широкими возможностями для инновационных решений, особенно – в сфере внедрения систем обработки ресурсоёмких данных, а также съёмки поверхности Земли и зондирования. До принятия данного решения у комиссии не было правил, регламентирующих условия предоставления услуг связи на частотах выше 95 ГГц, кроме работы операторов-любителей или проведения экспериментов ограниченной длительности и объёма».

Данные лицензии позволят инновационным и технологическим компаниям запускать экспериментальные проекты на срок до 10 лет, которые, как заявили в FCC, дадут Соединённым Штатам возможность оставаться на передовой инновационных проектов в области беспроводных технологий.

Стоит отметить, что разговоры о технологии 6G начинаются в то время, когда мир лишь готовится к широкому внедрению стандарта 5G. На проходившем в Барселоне Всемирном съезде операторов мобильной связи 2019 практически каждый крупный игрок рынка смартфонов представил собственные 5G-совместимые смартфоны и прочие устройства. Однако, к примеру, в США технология 5G лишь только начинает внедряться в ряде крупных городов. В частности, в компании Sprint недавно сообщили о намерении запустить услугу 5G в девяти городах до конца 2019 года – примерно столько же городов планирует запустить AT&T, а компании T-Mobile и Verizon намерены подключить сразу же 30 городов.

Таким образом, перспектива начать работу над технологией беспроводной связи будущего в то время, когда мы ожидаем запуска другой технологии беспроводной связи будущего, кажется весьма заманчивой. И, возможно, уже через 10 лет то, что сегодня мы называем технологией будущего, станет абсолютной реальностью.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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