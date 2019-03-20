Американский телеком-регулятор открыл экспериментальный частотный ресурс для тестирования технологии 6G

Ещё толком не запущена технология 5G, однако это не останавливает американских регуляторов и технологические компании от разработки проектов, связанных с развитием беспроводной связи нового поколения. Как сообщает агентство CNET, Федеральная комиссия по электросвязи (FCC) проголосовала за открытие экспериментального диапазона «терагерцевых волн», который должен обеспечить внедрение продуктов и услуг 6G.

Данный частотный диапазон находится в промежутке между 95 ГГц и 3 ТГц, в то время как диапазон 5G лежит в полосе от 6 ГГц до 100 ГГц.

На самом деле терагерц является единицей частоты. Частотный диапазон терагерцевого излучения занимает полосу от 0.3 ТГц до 3 ТГц. В теории, чем выше частота – тем большее количество данных может быть передано за единицу времени, что, по сути, увеличивает скорость работы сети. Таким образом, скорость передачи данных в сети 6G будет примерно в 10 раз выше скорости передачи данных в сети 5G. И если 5G позволит создать сеть с более высокой скоростью, более низкой задержкой и большей ёмкостью, то целью технологии следующего поколения будет «подключение мира одним кликом».

«Данные частоты долгое время считались дальними горизонтами используемого частотного спектра, однако быстрое развитие технологий сделало эти диапазоны особо привлекательными для новых проектов, – говорится в заявлении FCC. – Данные частоты обладают широкими возможностями для инновационных решений, особенно – в сфере внедрения систем обработки ресурсоёмких данных, а также съёмки поверхности Земли и зондирования. До принятия данного решения у комиссии не было правил, регламентирующих условия предоставления услуг связи на частотах выше 95 ГГц, кроме работы операторов-любителей или проведения экспериментов ограниченной длительности и объёма».

Данные лицензии позволят инновационным и технологическим компаниям запускать экспериментальные проекты на срок до 10 лет, которые, как заявили в FCC, дадут Соединённым Штатам возможность оставаться на передовой инновационных проектов в области беспроводных технологий.

Стоит отметить, что разговоры о технологии 6G начинаются в то время, когда мир лишь готовится к широкому внедрению стандарта 5G. На проходившем в Барселоне Всемирном съезде операторов мобильной связи 2019 практически каждый крупный игрок рынка смартфонов представил собственные 5G-совместимые смартфоны и прочие устройства. Однако, к примеру, в США технология 5G лишь только начинает внедряться в ряде крупных городов. В частности, в компании Sprint недавно сообщили о намерении запустить услугу 5G в девяти городах до конца 2019 года – примерно столько же городов планирует запустить AT&T, а компании T-Mobile и Verizon намерены подключить сразу же 30 городов.

Таким образом, перспектива начать работу над технологией беспроводной связи будущего в то время, когда мы ожидаем запуска другой технологии беспроводной связи будущего, кажется весьма заманчивой. И, возможно, уже через 10 лет то, что сегодня мы называем технологией будущего, станет абсолютной реальностью.

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