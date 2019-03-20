Российские разработчики придумали телеприставку с распознаванием лиц. Идея стартапа принадлежит томской компании Zoom TV, пишет CNews.

Компания планирует вывести свое устройство на западные рынки. На данный момент разработчики создают приложение для Smart TV.

«Сейчас Zoom TV разрабатывает одноименное приложение для Smart TV для просмотра телеканалов. Оно может работать как в платном, так и в бесплатном режиме. Приложение ориентировано на российский рынок, число его скачиваний составляет 1,5 млн», — сообщает ресурс.

Согласно данным, технология Zoom TV ориентирована на составление персональных рекомендаций путем анализа предпочтений пользователя. Приставка учитывает весь контент, просматриваемый владельцем, в том числе и через установленный приложения: онлайн-кинотеатры, телеканалы и т.д.

Сейчас устройство находится на этапе проектирования. Разработчики планируют вложить в него 100-150 тысяч долларов.

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