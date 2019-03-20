Walt Disney официально завершила сделку стоимостью $71,3 млрд по поглощению 21st Century Fox. Таким образом Disney получил значительную часть активов холдинга Fox и права на все его киновселенные. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что, по условиям сделки, Walt Disney Company теперь владеет студией 20th Century Fox, правами на несколько популярных франшиз, рядом кабельных каналов телесети Fox и долей в стриминговом сервисе Hulu.

Отмечается, что канал Fox News не был затронут сделкой. Он станет частью Fox Corporation Руперта Мердока и объединит значительную часть телесети Fox, региональные телестанции, а также спортивные каналы, входящие в сеть Fox Sports.

Напомним, в декабре стало известно, что Disney намерена купить активы компании 21st Century Fox для создания мощного центра индустрии развлечений.

В связи с этим в марте компания распродала сеть своих спортивных каналов. Продажа стала необходимым условием, заданным регуляторами США, для получения возможности приобрести 21st Century Fox.

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