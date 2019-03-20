Первый в мире смартфон с распределительной связью Volk One уже доступен для предзаказа. Устройство независимо от интернета и сотовых операторов, пишет CNews.

«Связь Volk One обеспечивает сеть Volk Fi, к которой подключены сами смартфоны, а также поставляемые с ними роутеры, одновременно задуманные как подставки для беспроводной зарядки. Роутеры подключается к интернету по Wi-Fi или через кабель Ethernet, а смартфон в свою очередь подключается к роутеру», — говорится в сообщении.

Кроме того, устройство может ловить сигналы других таких же смартфонов и осуществлять передачу данных с их помощью. Таким образом, при наличии определенного количества владельцев Volk One в одной местности, пользователи получают доступ к собственной сети. Это избавляет их от необходимости платить за услуги связи.

Volk Fi предусматривает бесплатные голосовые звонки и SMS-сообщения. Сим-карты устройство не имеет, однако предоставляет возможность вставить «симку» любого оператора связи.

Ключевым преимуществом смартфона разработчики называют скорость интернета, которая растет по мере увеличения подключений к ней, а не наоборот, как это бывает в обычных устройствах.

Однако этот фактор вызывает скепсис среди пользователей, поскольку для полноценной работы сети необходимо находиться в регионе с определенным количеством смартфонов Volk Fi. Поддержка такой связи возможна в больших городах, но в сельской местности такая технология вряд ли будет востребована.

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