В Великобритании четверо мужчин приговорили к тюремному заключению за пиратство. На торрент-трекере TheFoundry.name, которым владели нарушители, были обнаружены фильмы в свободном доступе до премьеры в кинотеатрах, передает TJournal.

«Один из самых известных случаев нарушения авторских прав в истории TheFoundry.name — это слив американского боевика «Неудержимые 3». Видео в формате DVD Screener (вероятнее всего, копия для кинокритиков) появилось на трекере в июле 2014 года — тогда его загрузили «миллионы раз». Премьера в кинотеатрах состоялась только 15 августа», — сообщает ресурс.

Согласно данным, студия-правообладатель картины Lionsgate Films потеряла вследствие пиратских действий около двух миллионов долларов.

Кроме того, обвинения в нарушении авторских прав были предъявлены также со стороны Sony, Disney, Fox и Warner Brothers, чьи убытки составили около 9,2 миллиона долларов.

Напомним, недавно от пиратской атаки пострадал iTunes. Нарушителям удалось взломать систему и скачать копии фильмов в 4K.

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