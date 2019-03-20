Количество подписчиков услуг широкополосного доступа FTTH (волокно в дом) и FTTB (волокно до здания) растёт в Европе, как на дрожжах: с сентября 2017 года общая абонентская база таких услуг увеличилась на 15.7%. Информация об этом содержится в новом отчёте IDATE, представленном во время FTTH конференции 2019 по поручению FTTH совета Европы.

Согласно данным, представленным IDATE, в сентябре 2018 года в Европе насчитывалось более 59.6 миллиона подписчиков услуг FTTH/B. Лидером по количеству таких подписчиков является Россия, однако, в этой стране наблюдался меньший рост в секторе в сравнении с другими странами Европы, где рост составил 21%.

Наибольший прирост подписчиков в числовом эквиваленте продемонстрировала Испания, где количество абонентов FTTH/B выросло на 1.86 миллиона. На втором месте оказалась Франция (+1.48 миллиона), также неплохие результаты показали Италия и Чехия. В Италии был отмечен небывалый рост домохозяйств, которым доступна услуга: с 4.4 миллиона в сентябре 2017 до 6.3 миллиона в сентябре 2018 (+43.12%).

Приятно радует то, что, как установили авторы отчёта IDATE, правительства и местные власти всё активнее вовлекаются в процесс развития волоконных сетей – либо непосредственно, путём подписания соглашений с игроками рынка телекоммуникационных услуг, либо через общественные фонды. В отчёте также говорится, что «действующие операторы из ряда стран начали реформировать свою стратегию, внедряя решения на базе FTTH вместо дальнейшего развития устаревших медных или кабельных сетей».

Комментируя данный отчёт, президент Совета FTTH Ронан Келли заявил: «Новые статистические данные указывают на импульс развития, которое набирает обороты на протяжении последних лет. Волокно – это путь в будущее, и результаты (данного исследования) чётко указывают на этот. Расширение волоконных сетей идёт бурными темпами во многих странах, и всё большее количество пользователей может испытать на себе преимущества данной технологии. Однако, наша работа ещё не окончена, и предстоит пройти ещё долгий путь, прежде чем каждый гражданин и каждый бизнес сможет получить доступ к волокну».

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