Киевстар продолжает расширять покрытие 4G в Украине. На этот раз оператор связи подключил к сети четвертого поколения еще 110 населенных пунктов в семи областях страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В Днепропетровской области связь 4G появилась в городах Никополь и Покровск (Орджоникидзе), на Житомирщине в городах Малин, Андрушевка, Барановка, Черняхов, Олевск, в Запорожской – Акимовка и Васильевка, в Кировоградской – Гайворон и Ульяновка, в Черкасской – Звенигородка, Шпола, Христиновка, Тальное, в Донецкой области — на побережье Азовского моря в поселках Ялта, Урзуф, Белосарайская коса», — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, на сегодня в Украине доступ к 4G имеют уже 4328 населенных пунктов, в которых проживает 23,3 миллиона человек. Это больше половины населения страны.

Напомним, в конце февраля Киевстар подключил к LTE-сети 85 городов и поселков Волыни, Закарпатья, а также Киевского, Одесского, Ровненского и Хмельницкого регионов.

Кроме того, оператор связи продолжает подключение 3G в регионах. В течение 2018 года компания предоставила доступ к сети третьего поколения еще 148 населенным пунктам, построив 634 новые базовые станции.

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