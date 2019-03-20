Ericsson совместно с оператором TDC развернут коммерческую сеть 5G в Дании. Об этом сообщает пресс-офис Ericsson в России.

В рамках сотрудничества Ericsson в течение пяти лет будет оказывать датскому оператору услуги по техподдержке и обслуживанию с использованием решения Ericsson Operations Engine на базе технологий искусственного интеллекта.

Обе компании планируют, что 5G-связь на коммерческой основе станет доступна абонентам уже во второй половине текущего года. О полноценной эксплуатации сети пятого поколения можно будет говорить только после получения доступа к необходимому лицензируемому частотному ресурсу, то есть — не раньше октября 2019 года.

По предварительным данным, TDC и Ericsson намерены обеспечить доступом к 5G всю Данию уже к концу 2020 года. Кроме того, компании планируют заняться активной модернизацией LTE-сетей на территории страны.

Напомним, в конце февраля южноафриканский мобильный оператор Rain, предоставляющий услуги исключительно передачи данных, заявил о планах касательно запуска первой в Южной Африке коммерческой сети 5G, которая будет развиваться совместно с Huawei.

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