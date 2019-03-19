Сервис FOXNOW будет доступен абонентам расширенных пакетов услуги ОТТ компании ВОЛЯ – Power Time, Turbo HD, Premium HD, Strike и Mobile Optimal.

Телекоммуникационная компания ВОЛЯ совместно с FOX NETWORKS GROUP предложили абонентам оператора доступ к новому сервису – видеобиблиотеке FOXNOW. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе провайдера.

FOXNOW предоставит абонентам ВОЛИ возможность просмотра лучшие фильмы и сериалы от каналов FOX и FOX LIFE. Весь контент библиотеки также доступен в качестве HD. Сервис также доступен в мобильном приложении ВОЛЯ TV.

Виктория Цомая, директор по маркетингу компании ВОЛЯ, говорит, что «внедрение инновационного сервиса FOXNOW дает абонентам интерактивных услуг доступ к лучшим мировым премьерам одновременно со всем миром, а также возможность смотреть сериалы, фильмы и шоу как на языке оригинала, так и с переводом. Рада, что мы первыми в Украине реализовали этот проект в соответствии с мировыми стандартами качества, жанрового разнообразия и лицензионности, что стало возможным благодаря нашему многолетнему партнерству с компанией FOX NETWORKS GROUP – мировым лидером в производстве теле- и кино продукта».

«Благодаря запуску онлайн-сервиса FOXNOW, наша компания делает еще больше для того, чтобы украинские зрители почувствовали себя неотъемлемой частью глобальной телевизионной аудитории. Мы первыми предлагаем абонентам ВОЛЯ лучшие мировые сериалы в удобное время и в лучшем качестве, которые теперь также доступны в любом месте с мобильным приложением ВОЛЯ TV», – отмечает Родион Принцевский, генеральный менеджер FOX NETWORKS GROUP в Северо-Восточной Европе.

FOXNOW – это каталог видео по запросу (VoD) и настоящее открытие для кинолюбителей, которое меняет их взгляды на телевидение, экономит время, деньги, предоставляет выбор и комфортные условия просмотра, благодаря чему становится настоящим удовольствием для ценителей качественного контента.

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