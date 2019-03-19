В 2018 году доход Vodafone увеличился по сравнению с 2017 годом на 8% и составил 12,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Vodafone добился значительного роста операционной эффективности в 2018 году: показатель OIBDA увеличился на 33,5% в годовом исчислении и достиг 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом — до 53,8%. Чистая прибыль компании в 2018 году снизилась на 18,1% и составила 1,8 млрд грн, сокращение относительно прошлого года объясняется увеличением затрат вследствие активного разворачивания сетей 4G и 3G», — говорится в пресс-релизе.

Оператор связи объясняет рост прибыли увеличением потребления интернет-трафика. В 2018 году клиенты Vodafone использовали в два раза больше трафика, нежели годом ранее.

Также причиной, по которой компании удалось увеличить доходы, стало расширение покрытия сетей 3G и 4G, благодаря чему 85% жителей Украины могли воспользоваться 3G связью Vodafone, и 45% украинцев получили доступ к услугам 4G Vodafone.

Напомним, недавно Vodafone расширил покрытие, предоставив доступ к сети 4G еще 150 тысячам украинцев. Таким образом, на сегодня уже более 20 миллионов жителей 24 областей Украины могут пользоваться услугами сети четвертого поколения.

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