Sony патентует беспроводную гарнитуру виртуальной реальности – PlayStation VR

Будущее гарнитуры PSVR производства компании Sony стало ещё более ясным. Недавно выданный патент указывает на то, что беспроводная версия устройства – уже в разработке.

Информация о данном патенте появилась в сети на этих выходных. В нём подробно описывается гарнитура, которая подключается посредством радиоволн к небольшому устройству, подсоединяемому непосредственно к игровой консоли PS4.

На прилагающемся чертеже устройство, по сути, выглядит так же, как стандартный PSVR, но при этом подключаемый к коммутационной коробке без проводов. В описании говорится, что консоль, подключаемая к гарнире, будет использовать «программу, позволяющую переключаться между диапазонами, используемыми для связи, в соответствии с изменением условий среды, в которых расположено устройство».

Пока не совсем ясно – это новая версия PSVR или же полноценный PSVR 2. К патенту прилагается изображение комплекта, работающего с PS4 и использующего камеру PlayStation, однако это могут быть чисто условные картинки, просто указывающие на то, что в будущем там будет нечто подобное.

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Беспроводные гарнитуры виртуальной реальности, получающие питание от ПК или консоли, вызывают большой интерес, как перспективное решение. К примеру, компания HTC уже предлагает официальный VR-адаптер для HTC Vive. Впрочем, эти устройства требуют быстрой связи. Также при передаче контента в режиме виртуальной реальности очень важным является отсутствие заметной задержки. Таким образом, если в компании Sony действительно работают над официальным решением для гарнитуры виртуальной реальности нового поколения, мы вскоре станем свидетелями больших изменений в лучшую сторону между PSVR 1 и 2.

До сих пор нет чёткой информации о том, когда же следует ожидать появления на рынке PSVR 2. Предположительно, данное устройство будет работать со следующей моделью консоли производства компании Sony – PS5. Наличие у компании множества других новых патентов указывает также на то, что вскоре она также предложит ряд новых контроллеров и систем отслеживания.

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