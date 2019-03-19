Netflix не намерен сотрудничать с Apple в распространении контента. Такой ответ стриминговая платформа дала на предложение «яблочной» компании размещать на своем ресурсе продукцию крупных потоковых сервисов, пишет МедиаНяня.

Как стало известно ранее, Apple может запустить собственный стриминговый сервис в апреле. Однако компания уже ощущает нехватку контента, в связи с чем обратилась к известным видеоплатформам с предложением размещать их материалы «у себя».

Глава Netflix Рид Хастингс заявил, что его компания сотрудничать с Apple не планирует.

«Apple — отличная компания, но мы бы предпочли, чтобы клиенты следили за нашим контентом в нашем сервисе. Мы решили не интегрироваться [в сервис Apple]», — прокомментировал Хастингс.

По предварительным данным, возможной причиной того, что стриминговые сервисы не спешат заключать партнерство с Apple, стали слухи о том, что «яблочная» компания намерена забирать себе 50% от прибыли за подписку.

Напомним, в настоящее время Netflix находится на вершине европейского рынка видеосервисов. Получая 52% всех доходов от продажи услуг S-VOD в Европе, компания опережает всех прочих игроков сектора, включая HBO и Amazon.

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