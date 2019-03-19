MySpace потерял значительную часть пользовательских данных в связи со сменой серверов. В связи с этим любые фотографии, видео и музыкальные файлы, загруженные в соцсеть более 3 лет назад, теперь недоступны. Об этом пишет CNET.

Соцсеть разместила на своем сайте официальное заявление с извинениями.

«Мы приносим извинения за неудобства. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашим сотрудником по защите данных по адресу DPO@myspace.com», — говорится в сообщении.

Таким образом, по словам бывшего техдиректора Kickstarter Энди Байо, могут исчезнуть миллионы песен, загруженных между запуском сайта 1 августа 2003 года и 2015 годом.

«Myspace случайно потерял всю музыку, загруженную за первые 12 лет в результате миграции на сервер, потеряв более 50 миллионов песен от 14 миллионов исполнителей», — прокомментировал Байо.

Отмечается, что в свое время MySpace был на пике популярности среди соцсетей и дал старт многим известным ныне музыкальным исполнителям. Однако в 2013 году он был видоизменен, и на данный момент служит для обмена музыкой и видео.

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