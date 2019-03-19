Расширяя покрытие 4G в Украине, Киевстар продолжает подключать регионы и к сети третьего поколения. В течение 2018 года оператор связи предоставил доступ к 3G еще 148 населенным пунктам, построив 634 новые базовые станции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, на сегодняшний день в стране работают 8400 базовых станций 3G от Киевстар, обеспечивая интернетом более 10 тысяч городов и сел.

Согласно данным, доступ к 3G-интернету теперь есть у 33,6 млн человек или 81% населения Украины.

В свою очередь сеть четвертого поколения от Киевстар уже доступна в 4218 населенных пунктах, где проживают 22,8 млн человек, то есть 55% населения Украины.

Напомним, за прошедший год Киевстар также значительно расширил и клиентскую базу пользователей фиксированного интернета. В течение 2018 года количество абонентов выросло на 11% до 912 тысяч.

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