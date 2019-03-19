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Мужчина из Австралии арестован по обвинению в продаже краденных паролей к учётным записям Hulu и Netflix

Борис Скуратовский
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Australian Federal Police (AFP) / Австралийская Федеральная Полиция
Фото: 9News

Мужчина в возрасте 21 года, проживающий в австралийском городе Сидней, был арестован по обвинению в выставлении на продажу через свой сайт WickedGen.com более миллиона паролей к учётным записям на Netflix, Spotify и Hulu. Как предполагают в полиции Австралии, за два года злоумышленник сумел таким образом заработать приблизительно 211 000 долларов. Об этом пишет издание 9News.

Информацию о сайте Wicked Gen ФБР впервые предоставила Федеральной полиции Австралии (AFP) ещё в 2018 году, сообщив о том, что услугами данного ресурса пользуется 120 000 платных подписчиков. Затем две вышеупомянутые организации провели международное расследование с привлечением экспертов по вопросам киберпреступности для выявления лиц, ответственных за появление и работу сайта. Несмотря на то, что сам злоумышленник, управлявший сайтом, находился на территории Австралии, пользователи, составлявшие аудиторию ресурса, жили в разных частях мира, в том числе – на территории США. Получив ордер на обыск и прибыв в помещение, сотрудники AFP изъяли «электронные документы и некоторое количество криптовалюты».

По словам представителей AFP, обвиняемый получал доступ к учётным записям путём «заполнения форм», что предусматривает сопоставление скомпрометированных имён пользователей и паролей, обычно получаемых в результате утечки данных, а затем продавал их, получая вознаграждение. Учитывая тот факт, что большинство людей использует один и тот же пароль неоднократно и в разных местах, логичным является утверждение о том, что, заполучив однажды доступ к одной учётной записи, очень часто можно использовать эти данные вновь и вновь.

«Данные частных лиц, проживающих в Австралии, были украдены ради собственной выгоды, – говорит менеджер отдела киберпреступлений в AFP Крис Голдсмид. – Такие виды преступлений часто могут становиться предтечей более серьёзных форм кражи данных и манипуляций ими, что имеет более серьёзные последствия для жертв таких преступлений».

В AFP подтвердили информацию о сотрудничестве с Netflix, Spotify, Hulu и прочими компаниями, которые затронула данная проблема. «Мы работаем с пострадавшими компаниями и благодарим их за содействие, оказанное следствию».

Впрочем, данная история должна стать хорошим уроком для тех, кто и сейчас, в 2019 году, считает нормальным использовать в качестве пароля имя любимой собачки или котика из своего детства.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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