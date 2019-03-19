Возглавляемая Сунилом Бхарти Митталом компания Bharti Airtel не только увеличивает масштабы своего бизнеса в сегменте широкополосного интернета, но также пытается укрепить своё присутствие в DTH-секторе Индии. В частности, Миттал начал переговоры о слиянии с компанией Dish TV.

В публикации издания Economic Times говорится, что в настоящее время участники переговоров лишь присматриваются друг к другу. Издание также сообщает со ссылкой на собственные источники о том, что основная идея консолидации бизнеса состоит в том, чтобы совместными усилиями противостоять натиску со стороны компании Jio. Если участники переговоров смогут прийти к консенсусу, объединённое предприятие может стать крупнейшей в мире компанией по дистрибуции телевизионного контента с абонентской базой в 38 миллионов подписчиков и долей на DTH рынке Индии в 61%.

Процесс консолидации в DTH-сегменте на рынке Индии начался с масштабного соглашения о слиянии, заключённого компаниями Dish TV и Videocon d2h.

Ранее компания Airtel вела переговоры с другим ведущим игроком на рынке услуг DTH – компанией Tata Sky, однако тогда сторонам не удалось прийти к какому-либо соглашению.

Согласно данным по состоянию на сентябрь 2018 года, которыми располагает индийский регулятор TRAI, объединённая компания Dish TV и Videocon d2h занимает первое место на рынке – с долей в 37%. Далее следуют Tata Sky (27% рынка) и Airtel Digital TV (24%).

В третьем квартале число абонентов компании Dish TV достигло отметки в 23.6 миллиона. В то же время абонентская база Airtel Digital TV насчитывала 15 миллионов человек. Впрочем, показатель ARPU у компании Airtel Digital TV был выше, чем у Dish TV: 231 рупия против 200.

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