В Германии стартовал аукцион по продаже частот, необходимых для запуска услуг мобильной связи пятого поколения. Вырученные средства пойдут на цифровизацию, пишет DW.

В аукционе, который продлится не менее трех недель, участвуют Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica (O2) и Drillisch. Компаниям были выдвинуты довольно жесткие требования, в частности — вложить немалые суммы в строительство радиомачт.

По предварительным экспертным данным, аукцион текущего года должен принести Германии то 3 до 5 миллиардов евро, которые будут вложены в цифровизацию. Уже к 2022 году власти республики намерены обеспечить высокоскоростным интернетом 98 процентов домохозяйств ФРГ.

Напомним, недавно компания Verizon сообщила о намерении запустить в двух городах США сеть пятого поколения по технологии 5G NR.

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