Телекоммуникационная группа Bezeq будет постепенно сворачивать вещание через спутник, отдав предпочтение развитию технологий потокового OTT-вещания в интернете.

Компания Yes, входящая в группу Bezeq Israeli Telecommunication, заявила о намерениях свернуть передачу контента через спутник. Представитель Bezeq уведомил Тель-авивскую фондовую биржу о том, что совет директоров компании утвердил решение компании Yes перевести свою деятельность из сектора спутникового вещания в сектор потокового OTT-вещания в сети интернет, указав на то, что данный план будет реализовываться поэтапно, на протяжении нескольких ближайших лет.

В соответствии с данным решением, «компания Yes будет продолжать отслеживать условия на рынке, развитие конкурентной среды и технологий, а также часто проверять внедрение новых процедур и отслеживать происходящие изменения… в полном соответствии с потребностями клиентов и обязательствами компании регуляторного и прочего характера».

В Yes приняли данное решение исходя из тенденций развития рынка телевизионного контента, в частности – уменьшения количества препятствий, изменений в цепочке формирования стоимости и привычек потребителей, а также вхождение на рынок новых игроков, основывающих свою деятельность на потоковых OTT-технологиях.

Заявление, сделанное группой Bezeq Israeli Telecommunication и её дочерней вещательной компанией Yes касательно отказа от спутникового вещания в пользу передачи контента через интернет привело к падению на 10% стоимости акций компании Spacecom.

Yes является вторым по величине клиентом спутникового оператора Spacecom и основным по значимости арендатором ёмкостей спутников, расположенных в орбитальной позиции 4 западной долготы.

В своём уведомлении для инвесторов компания указала на то, что переход со спутника в интернет является долгосрочным поэтапным процессом, который может продлиться несколько лет и требовать утверждения со стороны регуляторных органов.

В свою очередь в Spacecom подчеркнули, что параллельно с тесным сотрудничеством с компанией Yes оператор продолжает реализацию своих бизнес планов и продвижение к поставленным целям. Среди них, в частности, предстоящий запуск спутника Amos 17, который будет обслуживать клиентов в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, а также проект постройки нового спутника, предназначенного для работы в орбитальной позиции 4 западной долготы.

Компания Yes арендует ёмкости данных спутников для вещания на территорию Израиля на условиях долгосрочного контракта с компанией Spacecom. В 2017 году данный контракт принёс Spacecom доход на сумму в 21.75 миллиона долларов, что составляет 29.4% всего дохода компании за указанный год.

Крупнейшим клиентом компании Spacecom является израильское правительство, сотрудничество с которым принесло компании в 2017 году 23.7 миллиона долларов дохода. Данная сумма может быть распределена между двумя орбитальными позициями: 15.9 миллиона долларов правительство Израиля заплатило за использование ёмкостей спутников в позиции 4 западной долготы и 7.8 миллиона долларов – за использование ёмкостей в позиции 65 восточной долготы.

Согласно условиям соглашения, подписанного между компаниями Spacecom и Yes, последняя использует ёмкости двух спутников. Спутник Amos 7 был арендован компанией Spacecom у компании AsiaSat в 2017 году на срок в 4-5 лет после потери спутника Amos 6, который был уничтожен при взрыве ракеты на стартовой площадке.

Контракт, подписанный между компаниями Yes и Spacecom, действует до 31 декабря 2028 года, однако его действие может быть приостановлено и раньше при условии выплаты компенсации компании Spacecom. Разрыв контракта без веских оснований предусматривает выплату компанией Yes 55% от оставшейся суммы платы за использование ёмкостей спутников Amos 8 и Amos 3, а также 100% от стоимости использования ёмкостей спутника Amos 7.

Спутник Amos 7 является дорогостоящим временным решением, которое компания Spacecom была вынуждена принять в ожидании запуска нового спутника Amos 8, постройка которого уже была отложена на год. В марте 2018 года компания Spacecom подписала соглашение о покупке спутника у американской компании Loral Space and Communications. Однако давление на министров израильского правительства, оказанное сотрудниками компании Israel Aerospace Industries (IAI) привело к тому, что было принято решение отказаться от покупки спутника у американской компании и построить его в Израиле.

В то же время правительство Израиля пока не торопится с принятием решения о выделении IAI дополнительной суммы в размере сотен миллионов шекелей для постройки спутника Amos 8, в результате компания Spacecom оказалась в весьма затруднительном положении.

В рамочном соглашении с Yes компания Spacecom давала обязательство, что спутник Amos 8 начнёт предоставлять услуги в феврале 2021 года. Если до июня 2019 года не будет подписано какого-либо обязывающего соглашения с производителем спутников, компания может разорвать соглашение в начале 2021 года, уведомив об этом до марта 2020. Если она не сделает этого, Spacecom может разорвать контракт с AsiaSat и предоставлять компании Yes услуги исключительно с использованием транспондеров спутника Amos 3, срок эксплуатации которого завершается в первом квартале 2026 года.

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