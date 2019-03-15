Японская фирма Rakuten планирует расширить территорию распространения своей потоковой услуги видео по запросу на 42 страны Европы. Об этом пишет издание Reuters.

Благодаря сотрудничеству компании с ведущими производителями смарт-телевизоров, жители этих стран смогут нажатием одной кнопки на пульте пульта ДУ получать доступ к множеству фильмов в формате высокой чёткости.

Данный шаг позиционирует компанию Rakuten TV как нишевого игрока, который предлагает услугу «домашнего кинотеатра» зрителям, привыкшим платить 4.99 евро (5.64 доллара) за возможность просмотра новых голливудских фильмов, а также ставит её в один ряд с такими потоковыми гигантами, как Netflix и Amazon Prime Video.

Для каждой из трёх платформ предусмотрены специальные брендированные кнопки на пультах подключаемых к интернету смарт-телевизоров производства компаний Samsung Electronics, LG, Philips и Hisense. Компания Rakuten TV имеет соглашение о партнёрстве с производителями телевизоров.

Таким образом, компания делает огромный шаг вперёд, становясь всё более узнаваемой для пользователей устройств ведущих производителей смарт-телевизоров, продаваемых в Европе, обеспечивая им простой и лёгкий способ доступа к фильмам на платформе. Данный шаг позволяет компании Rakuten TV также усилить своё присутствие в Европе, достигнув более 30 миллионов домохозяйств и увеличив уже в 2019 году более чем в три раза количество охваченных стран – с 12 до 40. При этом в 2020 году их список ещё расширится.

«Мы дополняем подписные услуги, предлагаемые такими компаниями как Netflix, поскольку в их предложении отсутствуют свежие релизы, идущие в кинотеатрах», – говорит Хасинто Рока, основатель и директор компании Wuaki.tv, которая попала под контроль японской компании Rakuten в 2012 году.

Он отметил, что данное решение ставит расположенную в Барселоне компанию Rakuten TV в число «ведущих игроков на общеевропейском уровне».

В компании Rakuten TV заявляют, что в настоящее время её абонентская база услуги «плати за просмотр» в дюжине стран мира составляет почти 7 миллионов человек. После запланированного на это лето расширения в Европе, услуга станет доступна более чем 30 миллионам домохозяйств на континенте.

Как прогнозирует Рока, платформа Rakuten TV будет доступна на более чем 80% смарт-телевизоров, которые завоёвывают всё больше пространства в гостиных по всей Европе.

В настоящее время платформа предлагает фильмы в разрешении сверхвысокой чёткости 4K, где количество пикселей на экране в четыре раза превышает количество пикселей стандартной картинки, а до конца года начнёт предлагать фильмы и в расширении 8K.

Платформа Rakuten TV изначально была запущена в Испании под названием Wuaki.tv, а после того, как её купил японский гигант электронной коммерции Rakuten, прошла ребрендинг и получила нынешнее название. Рока заявляет, что выход платформы на новые рынки является ключевым шагом на пути к созданию «настоящей глобальной альтернативы» таким службам, как Netflix и Amazon. В отличие от вышеупомянутых платформ, Rakuten TV ориентируется на предоставление услуг видео по запросу, а не на видео по подписке.

По информации издания Variety, предложения платформы на новых рынках будут в значительной мере сходны, но, в то же время, далеко не однотипны, и это связано с особенностями норм авторского права в разных странах. В каждой из европейских стран пользователям будет предложен широкий выбор кассовых голливудских фильмов, а также продукт местного производства, чего требует местное законодательство.

«Ваш домашний кинотеатр» от Rakuten TV является одной из ведущих платформ, предоставляющих доступ к видео по запросу в Европе, и в частности – возможность смотреть на экране смарт-телевизора последние кинорелизы в качестве, сравнимым с качеством экрана кинотеатра – благодаря использованию самых последних технологий. Платформа Rakuten TV в настоящее время доступна жителям 40 стран мира и является частью японского гиганта Rakuten, Inc., работающего в сфере интернета и электронной торговли. Rakuten, Inc. – одна из ведущих в мире компаний, предлагающих широкий выбор услуг, связанных с интернетом. Она предлагает гражданам и компаниям широкий выбор возможностей в сфере электронной торговли, финтеха и цифрового контента. Компания Rakuten является спонсором футбольного клуба «Барселона», баскетбольного «Голден Стэйт Уорриорз», Spartan Race и многого другого.

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