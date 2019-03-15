Компания Lockheed Martin разработала новую систему «LTE через спутник», предназначенную для предоставления услуг связи клиентам, находящимся в отдалённых регионах, в частности – в областях, где отсутствует покрытие сотовых сетей, обеспечения связи с лодками в море и обеспечения связи в период природных катастроф – таких, как ураганы, пожары, землетрясения, наводнения и извержения вулканов.

Новые точки доступа обеспечат подключение существующих телефонов к спутниковым каналам, что даст пользователям надёжную связь, сравнимую по качеству с 4G.

«Во время стихийных бедствий сети сотовой связи обычно «падают» – из-за воздействия стихии или из-за перегрузки, – говорит вице-президент и генеральный менеджер Mission Solutions в Lockheed Martin Space Мария Демари. – Поэтому так важно найти новые способы обеспечения связи для семей и служб быстрого реагирования с людьми, которые в противном случае окажутся отрезанными от всего мира».

Обычно во время чрезвычайных происшествий, которые «укладывают» сотовые сети, единственным вариантом мобильной связи остаётся использование специальных спутниковых телефонов. Однако несмотря на то, что спутниковые телефоны будут и в дальнейшем играть ключевую роль для обеспечения связи в процессе ликвидации последствий стихийного бедствия, решение «LTE через спутник» от компании Lockheed Martin позволит жителям охваченных стихией регионов параллельно со спутниковыми телефонами использовать обычные мобильные телефоны, подключающиеся к «всплывающим» сотовым сетям, непосредственно выходящим на спутник. Разработчики системы решили использовать тот факт, что в настоящее время 4G совместимые устройства широко распространены по всему миру.

Согласно данным из отчёта Глобальной ассоциации мобильного оборудования (GSA) за 2018 год, на долю LTE в настоящее время приходится более трети подписок на услуги мобильной связи в мире (35.7%). Технология LTE обеспечивает высокие скорости передачи данных в широкополосных каналах, а также возможность голосовой связи и пересылки SMS, поэтому пользователи технологии могут пересылать важные фотографии, файлы и заниматься торговлей даже при нарушении работы традиционной инфраструктуры связи.

Сфера применения новой системы мобильной связи не ограничивается временем стихийных бедствий и террористических атак, она может также потенциально использоваться рыбаками, находящимися в море, вдали от мачт сотовой связи, работниками отдалённых точек добычи полезных ископаемых, сотрудниками научно-исследовательских станций и фермерами.

Точки доступа могут устанавливаться на транспортных средствах, грузовиках, кораблях, обеспечивая дополнительные возможности связи. К примеру, устройство, установленное вертикально на транспортном средстве, позволяет использовать технологию «LTE через спутник» для отправки сигнала непосредственно в сеть, без использования отдельного оборудования. Оно может использоваться на грузовых автомобилях для передачи данных об их местонахождении, информации о доставке и обеспечения связи с центральным диспетчером.

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