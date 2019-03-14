Такое предположение в своём посте в социальной сети Facebook сделал народный депутат от БПП Григорий Шверк.

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) может отключить сеть наземного цифрового телевещания «Зеонбуд». Это, по словам Григория Шверка, может произойти уже 18 марта.

По информации нардепа, на заседании Комитета свободы слова, которое состоялось 13 марта, стало известно о задолженности компании «Зеонбуд» перед Концерном. Последний, в свою очередь, в случае не погашения суммы долга к 18 марта обещает отключить цифровое телевидение Т2 по всей стране.

По данным издания «Телекритика», конфликт между КРРТ и «Зеонбудом» обострился в конце декабря прошлого года, когда КРРТ и «Зеонбуд» не подписали контракт на текущий год. Отмечается, что по настоящий момент стороны так и не пришли к обоюдному решению.

Напомним, ранее не дожидаясь решения конфликта между Концерном РРТ и «Зеонбудом», Национальный общественный вещатель Украины (НОТУ) согласился заключить контракт с последним по новым тарифам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.