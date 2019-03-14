Первым испытательным полигоном станет участок трассы «Киев-Ковель» («Варшавка», М-07). Среди претендентов также были Житомирская и Одесская автодороги.

В конце апреля текущего года Министерство инфраструктуры Украины с помощью компаний Nokia-Siemens Networks и Vodafone Украина на одном из участков трассы «Киев-Ковель» планирует протестировать связь пятого поколения. Об этом пишет издание LIGA.net.

Для тестирования 5G-сети должны были быть задействованы частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, которые до недавнего времени принадлежали Freshtel и лицензию на которые в феврале аннулировала НКРСИ. Как следствие теперь участники проекта вынуждены ждать от регулятора разрешение на другой свободный спектр, подходящий для тестирования 5G-связи на отрезке «Варшавки» длиной 5-10 км вблизи Киева.

В публикации также отмечается, что первую часть финансовых затрат постройки 5G-сети на коротком участке дороги на себя возьмут Nokia и Vodafone. В случае если тестирование докажет свою эффективность на практике, то сеть пятого поколения будет развёрнута по всей длине автомагистрали за счёт финансовых средств Европейского инвестиционного банка.

Техническая сторона строительства сети будет выглядеть следующим образом: «на первом этапе различные hardware и software решения будут реализовываться с использованием 4G-связи. И только затем будет развернута сеть 5G NR Non Standalone (это значит, что для постройки сети будет использоваться опорная сеть 4G и радиосеть 5G) для сравнения скоростей и возможностей технологии 5G».

Вместе с тем эксперты рынка телекоммуникаций уже успели назвать данный проект «чистым пиаром», поскольку на сегодняшний день у «большой тройки» ещё не окупились вложения в строительство сетей третьего (3G) и четвёртого (4G) поколения. Наряду с этим телеком-эксперты констатируют факт, что государство ещё не готово проводить 5G-тендер.

Напомним, связь 5G вдоль автомагистралей начинают разворачивать во многих странах мира, например, в Китае и Финляндии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.