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Netflix

На долю пяти ведущих служб S-VOD приходится 89% от общего объёма доходов, получаемых в секторе потоковых медиа в Европе, утверждает Михаил Хандакас из агентства Kagan.

Получая 52% всех доходов от продажи услуг S-VOD в Европе, компания опережает всех прочих игроков сектора, включая HBO и Amazon.

На протяжении нескольких последних лет службы доступа к онлайн-видео, работающие на рынке Европы, демонстрируют быстрый рост, и в особенности это касается тех, кто использует модель получения доходов от подписки. Такие всемирно известные игроки, как Netflix, Amazon и HBO, предлагают клиентам свой контент непосредственно, нарушив прежние длительные отношения между подписчиками и операторами многоканальных сетей.

После того как Netflix начал активно укреплять свои позиции на рынках Северной Америки и Западной Европы, панъевропейский спутниковый оператор Sky решил запустить собственную онлайн-платформу на территории Великобритании, которая с 2012 года предлагает пользователям сочетание услуг видео по запросу с трансляцией линейных телепрограмм. Примеру Sky последовали и другие: Canal+ Group запустила платформу Canalplay во Франции, а в Италии начала работать платформа TIMVision от Telecom Italia.

В настоящее время на долю пяти платформ приходится 89% от 6 миллиардов долларов, которые потребители тратят на подписку на услуги онлайн-видео.

В разрезе активных платных подписок на долю пяти ведущих служб в конце 2018 года приходилось 84% от всего рынка данных услуг.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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