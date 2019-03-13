На долю пяти ведущих служб S-VOD приходится 89% от общего объёма доходов, получаемых в секторе потоковых медиа в Европе, утверждает Михаил Хандакас из агентства Kagan.

Получая 52% всех доходов от продажи услуг S-VOD в Европе, компания опережает всех прочих игроков сектора, включая HBO и Amazon.

На протяжении нескольких последних лет службы доступа к онлайн-видео, работающие на рынке Европы, демонстрируют быстрый рост, и в особенности это касается тех, кто использует модель получения доходов от подписки. Такие всемирно известные игроки, как Netflix, Amazon и HBO, предлагают клиентам свой контент непосредственно, нарушив прежние длительные отношения между подписчиками и операторами многоканальных сетей.

После того как Netflix начал активно укреплять свои позиции на рынках Северной Америки и Западной Европы, панъевропейский спутниковый оператор Sky решил запустить собственную онлайн-платформу на территории Великобритании, которая с 2012 года предлагает пользователям сочетание услуг видео по запросу с трансляцией линейных телепрограмм. Примеру Sky последовали и другие: Canal+ Group запустила платформу Canalplay во Франции, а в Италии начала работать платформа TIMVision от Telecom Italia.

В настоящее время на долю пяти платформ приходится 89% от 6 миллиардов долларов, которые потребители тратят на подписку на услуги онлайн-видео.

В разрезе активных платных подписок на долю пяти ведущих служб в конце 2018 года приходилось 84% от всего рынка данных услуг.

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