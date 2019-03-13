В украинском интернет-пространстве появился информационный сайт, посвященный запуску в Украине MNP (Mobile Number Portability) – услуге, которая позволяет абоненту сохранить свой полный номер телефона (включая код) при смене мобильного оператора.

Сайт mnp.com.ua содержит детальную информацию об MNP, преимуществах, которые получат все украинские абоненты мобильной связи, а также пошаговую инструкцию о том, как воспользоваться новой для украинского телеком-рынка услугой.

Также на сайте установлен таймер обратного отсчета, показывающий, сколько времени осталось до того, как 1 мая услуга MNP наконец-то заработает и в Украине.

MNP – телекоммуникационная услуга полного переноса номера абонентом при переходе к другому мобильному оператору. Наличие MNP является неотъемлемой составляющей свободного телеком-рынка и способствует укреплению конкурентной среды. Первыми в мире сервис MNP запустили в Великобритании в январе 1999 года, и в данный момент возможность переноса номера при смене мобильного оператора существует в более чем 80 странах.

С помощью этой услуги абонент может поменять своего текущего оператора, если его не устраивают качество связи или мобильного интернета, тарифы или обслуживание, при этом не боясь, что он потеряет и связь с близкими или деловые контакты, так как абонент сохраняет свой текущий номер телефона (включая код оператора).

В Украине еще в 2010 году был принят соответствующий закон, по нормам которого все абоненты мобильной и фиксированной связи, начиная с 2011 года смогли бы при смене оператора связи оставлять привычный номер за собой. Но с тех пор дата запуска MNP неоднократно переносилась.

Национальная комиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) определила 1 мая 2019 года, как дату запуска услуги MNP для всех украинских абонентов. Эта дата была согласована с операторами связи и всеми заинтересованными государственными органами.

«Принятие решения является четким сигналом для руководства операторов мобильной связи и их материнских компаний относительно необратимости намерений государства по внедрению услуги», – подчеркнули в НКРСИ.

На сайте mnp.com.ua украинские абоненты найдут подробное описание процедуры переноса номера и ответы на часто задаваемые вопросы, а также подписаться на обновление информации о вводе услуги в Украине.

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