В понедельник корпорация Apple разослала журналистам приглашения на мероприятие, которое состоится 25 марта в театре имени Стива Джобса в кампусе Купертино, штат Калифорния, и многие считают, что на данном мероприятии будет объявлено о запуске платформы с видео и телевизионным контентом.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на свои источники о том, что компания планирует на апрель запуск потоковой телевизионной платформы, которая, по всей видимости, будет включать в себя подписную службу. Компания Apple часто запускает продукты и услуги спустя несколько недель после мероприятия.

В своём приглашении компания Apple не описывает суть мероприятия, дав лишь комментарий одной строкой: «Это будет время для показа» (It’s show time).

В компании Apple уже давно намекали на планируемый запуск видеоплатформы, потратили 2 миллиарда долларов на производство оригинального контента в Голливуде и подписали контракты с такими звёздами, как Опра Уинфи. Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на осведомлённые источники о том, что, среди прочего, платформа может «перепродавать» подписку на контент производства CBS Corp, Viacom Inc и Starz от Lions Gate Entertainment Corp, а также предлагать оригинальный контент Apple.

Ожидается, что запускаемая услуга будет доступна по всему миру, поскольку компания Apple имеет амбициозные планы, связанные с конкуренцией с аналогичными службами компании Netflix и Prime Video от Amazon.com. Магазин приложений Apples App Store, через который, по всей видимости, и будет предлагаться услуга, в настоящее время доступен в более чем 100 странах мира.

Потенциальная возможность начала продажи телевизионных услуг стала предметом пристального внимания инвесторов после того, как в январе компания Apple впервые сообщила о падении продаж iPhone в период традиционных праздничных распродаж, а также заявила о намерениях снизить цены на iPhone на некоторых рынках из-за колебаний валютных курсов.

Компания Apple также проводит переговоры с компанией HBO, являющейся частью принадлежащей AT&T группы WarnerMedia, относительно её возможного присутствия на платформе. И, согласно информации из осведомлённого источника, данные переговоры имеют шанс закончиться результативно ещё до запуска услуги.

Несмотря на наличие вероятности того, что компания Apple может представить ближе к концу месяца обновлённые iPad или Apple TV, данное мероприятие, с большой долей вероятности, станет первым большим медиа-мероприятием Apple, где техника не будет центром внимания, говорит аналитик компании Creative Strategies Бен Баджарин.

Это важные изменения в политике компании Apple, которая в начале текущего года добилась того, чтобы контент её службы Apple Music звучал в смарт-колонках производства конкурентов (таких, как Amazon), а также заключила соглашение о партнёрстве с компанией Samsung Electronics, благодаря которому владельцы телевизоров Samsung смогут смотреть на них видео, купленное у Apple.

«Я не думаю, что компания Apple решила отказаться от HomePod (смарт-колонка от Apple) или Apple TV – это будут те устройства, на которых контент Apple Music и фильмы Apple будут воспроизводиться наилучшим образом, – заявил Баджарин. – Однако в Apple работают мудрые люди, которые не хотели бы ограничивать перечень устройств, на которых пользователь может получать доступ к услугам компании».

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