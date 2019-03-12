В Финляндии сетью пятого поколения покроют более чем 80 км автомобильных дорог. «Умный» хайвей послужит для установления связи между автомобилями и инфраструктурой, пишет IoT.ru.

«Согласно проекту, связь 5G будет доступна на 31-километровом участке автотрассы 51 между городами Сиунтио и Карьяа, а также на участке протяженностью 54 км в муниципалитете Инкоо к западу от Хельсинки. Муниципалитет будет работать в партнерстве с компаниями Karis Telefon и TammisaarenEnergia. Поставщиком технологии 5G выступит Nokia. Вдоль дорог будут установлены 620 умных фонарных столбов, оборудованных базовыми станциями и антеннами мобильной связи», — передает ресурс.

Сообщается, что такая система связи рассчитана, прежде всего, на избежание многочисленных аварий, происходящих на данных отрезках дорог. Кроме того, автомобилисты смогут получать полную информацию о состоянии трасс и движения, а также обмениваться данными с инфраструктурой и между собой.

По предварительным данным, базовая инфраструктура проекта обойдется в 2 миллиона евро. Предположительно, финансирует разработку фонд Smart Mobility.

Напомним, подобный проект также планируют реализовать на скоростных шоссе китайской провинции Хубэй. Оператор связи China Mobile Hubei Company Limited (China Mobile) взял на себя постройку базовых станций для покрытия дорог сетью 5G.

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