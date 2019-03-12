Netflix запустит международное киноподразделение, целью которого будет производство и приобретение зарубежного контента. Об этом пишет МедиаНяня.

«Получив признание публики и критиков за фильм «Рома», Netflix решил укреплять свои позиции на рынке иностранного кино. Для этого она наняла Дэвида Коссе, который возглавит международный департамент кино, заняв должность вице-президента подразделения. На посту Коссе будет отвечать за производство и приобретение фильмов для компании, сосредоточив свое внимание на неанглоязычном контенте», — сообщает ресурс.

Известно, что Дэвид Коссе и ранее занимался развитием международных киноподразделений. До работы в Netflix он возглавлял лондонское подразделение американской медиакомпании STX Entertainment, а также был одним из руководителей британского канала Film4.

Напомним, недавно Netflix прекратил сотрудничество с Marvel. Disney планирует до конца года запустить видеосервис Disney+, где и будет показывать контент производства Marvel. Второй причиной прекращения сотрудничества называется нежелание Netflix производить уплату лицензионных отчислений конкурентам за использование героев.

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