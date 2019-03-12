Президент NBC News Ноа Оппенхайм сообщил о намерении запустить стриминговый сервис NBC News Now. Ориентировочно, новостная платформа начнет работу уже в мае, передает Кабельщик.

Сообщается, что для зрителей NBC News сервис будет бесплатным, пользователи получат доступ к ресурсу по специальной ссылке.

Что касается наполнения платформы, это будет новостной контент, подготовленный с учетом особенностей стриминга на основе собственных материалов NBC.

Кроме того, NBC News Now предполагает и прямые трансляции, в частности, это касается экстренных новостей. Таким образом, зрители, не имеющие подписки на кабельное ТВ, смогут увидеть репортажи NBC News.

Напомним, в начале года NBCUniversal поделилась планами на запуск собственной потоковой ОТТ-платформы к 2020 году.

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