Беспилотник был разработан японским технопроизводителем SoftBank в партнерстве с NASA и американской аэрокосмической компанией AeroVironment. Устройство работает на солнечной энергии и может осуществлять передачу сигнала 5G практически в любую точку мира. Об этом пишет УНИАН.

«Hawk 30 — беспилотный летательный аппарат, который оснащен десятью электрическими двигателями и может летать на рабочей высоте более 20 километров. Беспилотник будет иметь изогнутую конструкцию крыла, а также десять электрических двигателей», — говорится в сообщении.

Согласно данным, беспилотник будет впервые протестирован уже в ближайшие дни в Центре летных исследований в Калифорнии. Испытание продлится в течение трех месяцев.

Напомним, в начале года сообщалось, что Facebook совместно с крупнейшей авиастроительной компанией мира Airbus тестирует беспилотник, раздающий интернет.

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