Broadband Forum и Point Topic представили прогноз, согласно которому к 2025 году в мире будет насчитываться 1.2 миллиарда подписчиков услуг широкополосного интернета, при этом вырастет роль оптико-волоконных технологий. В октябре 2018 года в Point Topic заявили, что количество абонентов услуг широкополосного доступа во всём мире впервые превысило отметку в 1 миллиард.

В новом отчёте, подготовленном специалистами из Broadband Forum и Point Topic, обозначены рынки и технологии, которые будут способствовать продолжению быстрого роста в секторе широкополосного интернета.

Согласно данным исследования, нынешние тенденции, связанные с бурным развитием оптико-волоконных сетей и ускорением проникновения широкополосного интернета станут к 2025 году движущей силой роста широкополосных сетей. Авторы прогноза утверждают, что некоторые виды оптико-волоконных технологий – в частности, такие как оптика-в-квартиру (FTTH), оптика-в-помещение (FTTP) и оптика-к-зданию (FTTB) будут использоваться к 2025 году для подключения к сети 59% всех подписчиков услуг широкополосного интернета.

Авторы отчёта также исследуют влияние сверхскоростного 5G, прогнозируя, что конвергенция технологий фиксированной и мобильной связи приведёт к тому, что следующий миллиард подписчиков будет использовать для доступа в сеть сочетание фиксированных и мобильных технологий.

Аналитики также прогнозируют, что в 2025 году 89% от всех ожидаемых 1.2 миллиарда подписчиков широкополосных услуг будут представлять 30 рынков. Ожидается, что темпы внедрения технологий фиксированного широкополосного доступа на этих рынках вырастут примерно на четверть (22%). Такие развивающиеся страны как Индонезия, Таиланд и Мексика в этот период также продемонстрируют высокие темпы роста. В целом по миру, согласно данным прогноза, принятие технологии вырастет на 24%.

«Учитывая то, что мы стоим на пороге появления 5G и новых устройств категории Интернет вещей, а также то, что услуги OTT всё чаще становятся неотъемлемой частью повседневной жизни подписчиков, авторы нового анализа попытались определить, каким образом эволюционируют рынок фиксированной широкополосной связи и технологии, лежащие в его основе, и как они отвечают на данные запросы, – отметил генеральный директор Point Topic Оливер Джонсон. – Фиксированные линии продолжат играть важную роль для подключения к сети следующего миллиарда подписчиков. Мы ожидаем усиления конвергенции между сетями мобильного и фиксированного доступа, поскольку пользователь желает получить качественную бесперебойную связь, доступную в любое время и в любом месте».

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