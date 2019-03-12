В ЕС одобрили намерения Голливудских студий и оператора Sky решить проблему геоблокировок

В Европейской комиссии одобрили обязательства Голливудских студий не включать в контракты с компанией Sky пункты, которые бы препятствовали зрителям из стран Евросоюза оформлять подписку и получать доступ (через спутник или через интернет) к фильмам, распространяемым в рамках услуги платного телевидения от британской платформы Sky.

В Еврокомиссии провели юридическое согласование обязательств, взятых на себя компаниями Disney, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros. и Sky, с антимонопольным законодательством ЕС.

Условия прежних контрактов не давали компании Sky UK права предоставлять клиентам, проживающим за пределами территории Великобритании и Ирландии, возможность оформления подписки на услуги платного телевидения от Sky UK, что давало бы им доступ – через спутник или интернет – к фильмам производства упомянутых выше студий. Также NBCUniversal, Sony Pictures и Warner Bros. должны были получать гарантию того, что другие вещатели (кроме Sky UK) не должны иметь возможности предоставлять услуги платного ТВ на территории Великобритании.

Теперь же студии взяли на себя обязательства не включать подобные пункты в контракты, связанные с выдачей лицензий на фильмы для трансляции в рамках услуг платного ТВ любыми вещателями на территории Европейского экономического пространства, а также игнорировать подобные пункты, включенные в действующие контракты.

Компания Sky также приостановит действие соответствующих положений уже подписанных контрактов и не будет вносить подобные пункты в новые соглашения с крупными голливудскими студиями о лицензировании фильмов.

Споры касательно данных вопросов длятся с 2015 года, когда в Еврокомиссии высказали свои возражения касательно положений контрактов, которые, по мнению членов комиссии, нарушают нормы антимонопольного законодательства ЕС, а также препятствуют трансграничной конкуренции между провайдерами услуг платного ТВ.

В Комиссии заявили, что обязательства, данные голливудскими студиями и компанией Sky в прошлом году и предполагающие решение данной проблемы, вполне отвечают ожиданиям органа.

Обязательства, взятые на себя обеими сторонами, должны вступить в силу на всей территории Европейского экономического пространства и охватить сектор услуг платного телевидения, предлагаемых через спутник и интернет, а также сектор услуг SVOD.

Ранее в ЕС приняли аналогичные обязательства, взятые на себя компанией Paramount в 2016 году. Решение Комиссии принять эти обязательства было оспорено в Общем суде ЕС по заявлению французского оператора услуг платного ТВ Canal+, которые заявил, что территориальная эксклюзивность имеет важное значение для производства европейского кино и защиты прав интеллектуальной собственности, однако в конце прошлого года суд отклонил иск оператора.

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