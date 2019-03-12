В Нидерландах осудили пирата, предоставлявшего услуги кардшаринга

Суд Гааги признал виновным и приговорил оператора нидерландской пиратской кардшаринговой сети к шестимесячному тюремному заключению условно с отсрочкой на три года и 240 часам общественных работ, – пишет Advanced Television.

Данный приговор стал очередным в серии подобных решений суда, принятых по итогам совместного расследования, проведенного Полицией Нидерландов, компанией VodafoneZiggo и представителями Альянса по борьбе с пиратством в аудиовизуальной сфере (AAPA).

Мужчина из Ауде-Ветеринга был обвинён в осуществлении преступных действий, связанных с предоставлением услуг кардшаринга. Перед этим, в июле 2018 года, 40-летний мужчина из Гронингена был также осуждён за предоставление услуг кардшаринга и прочие преступные действия, связанные с предоставлением нелегального доступа к услугам платного телевидения.

«Пиратство – это преступление, которое может влиять на доходы владельцев контента и правообладателей, а также иметь серьёзные последствия для всей отрасли, – заявил вице-президент компании Irdeto по вопросам услуг в сфере кибербезопасности и вице-президент AAPA Марк Малреди. – Премиальный контент широко востребован по всему миру и AAPA продолжит сотрудничество с ведущими операторами – такими, как VodafoneZiggo – помогая им защищать свои инвестиции и привлекать к ответственности преступников, которые крадут представляющий ценность контент для его дальнейшего распространения. Данный приговор является свидетельством успешного сотрудничества между отраслью и правоохранительными структурами, а также, возможно, заставит пиратов задуматься о своих действиях и изменить своё пренебрежительное отношение к отрасли».

Кардшаринговое пиратство продолжает представлять собой серьёзную угрозу деятельности операторов платного телевидения и вещательных компаний. Данный тип пиратства выражается в том, что злоумышленник ворует и передаёт другим постоянно меняющиеся контрольные слова, которыми обмениваются смарт-карта и сет-топ-бокс, давая возможность своим подписчикам смотреть телевизионный контент, за который они не заплатили законным способом.

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