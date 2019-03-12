В Китае интернет-компании обяжут искоренить из сети порнографический контент

Национальное бюро по борьбе с распространением порнографической и нелегальной печатной продукции на территории Китая требует усиления надзора и более активного реагирования на сообщения от общественности, а также заявляет, что будет сотрудничать с прочими органами власти с целью наказания тех, кто занимается производством, загрузкой в сеть и распространением продукции порнографического характера.

Китайские власти требуют от интернет-компаний принятия жёстких мер для борьбы с распространением порнографического контента через их платформы ради создания «экологичной, безопасной и цивилизованной среды» для китайской молодёжи. Об этом пишет издание Times Now.

В заявлении Национального бюро по борьбе с распространением порнографической и нелегальной печатной продукции отмечается, что действия, направленные на обеспечение безопасности онлайн-контента, являются не только юридическим обязательством, но и социальной ответственностью компаний, работающих в сфере интернета.

Заявление призывает владельцев социальных платформ, поисковых служб и сайтов, предназначенных для распространения коротких видеороликов и живых трансляций, которые пользуются популярностью у многих молодых пользователей, принять более жёсткие стандарты и меры для управления контентом на платформах, сообщило в воскресенье агентство Синьхуа.

В заявлении также были отдельно упомянуты и жёстко раскритикованы за слабый контроль службы, управляемые интернет-гигантом Baidu, а также платформа микроблогов Sina Weibo. В бюро призывают к усилению надзора и более активному реагированию на сообщения от общественности, а также говорят о намерениях сотрудничать с прочими органами власти с целью наказания тех, кто занимается производством, загрузкой в сеть и распространением продукции порнографического характера.

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