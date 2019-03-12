Нацкомисия, обеспечивающая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, предложила использовать свободные частоты в диапазоне 2300-2345 МГц для 4G. Об этом пишет Лига.Tech.

Согласно данным, частоты остаются незадействованными с тех пор, как была аннулирована лицензия компании Эс-Лайн, которой они принадлежали.

В связи с этим НКРСИ подала в Госспецсвязь предложение о внесении правок в План использования данного ресурса. Регулятор предлагает разрешить использование этих частот под мобильную связь IMT и другие радиотехнологии при выдаче лицензий.

Отмечается, что лицензии на использование освободившихся радиочастот будут выдаваться строго по тендеру. Однако сроки его проведения пока неизвестны.

Напомним, в прошлом месяце НКРСИ аннулировала радиочастотную лицензию компании «Украинские новейшие технологии», которая владеет брендом Freshtel. Оператор лишится разрешения на провайдерскую деятельность в связи с тем, что применял не весь объем заявленного ресурса.

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