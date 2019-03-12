12 марта 1989 были посеяны первые зёрна технологии, из которой впоследствии выросла Всемирная паутина.

Сегодня каждый из вас может открыть свой web-браузер и получить доступ к множеству web-страниц. Вы частенько пользуетесь такими ресурсами как Facebook, Twitter, Wikipedia, Google и многими другими сайтами для того, чтобы получать информацию, оставаться на связи с нужными вам людьми, быть в курсе всех событий.

Жизнь большинства из нас сильно зависит от интернета, а сила интернета известна каждому. Но знаете ли вы о том, где он – источник этой силы? Знаете ли вы, когда у вас появилась возможность свободно смотреть web-страницы? 30 лет назад, 12 марта 1989 года, британский инженер и компьютерный гений сэр Тим Бернерс-Ли, ныне являющийся директором Консорциума всемирной паутины (W3C), составил проект, который в конечном итоге стал основой Всемирной паутины.

К 30-летию Всемирной паутины – дате, которую можно назвать важной вехой в истории интернета – предлагаем читателям Mediasat несколько интересных фактов о ней:

1 6 августа 1991 года был открыт первый web-сайт – он располагался по адресу info.cern.ch. Данный URL существует до сих пор, – однако сегодня там размещена «мемориальная» web-страничка, посвященная истории «рождения» сервиса WWW.

2 Компьютер NeXT был использован сэром Тимом Бернерсом-Ли в качестве первого web-сервера. Также на этом компьютере был написан программный код первого web-браузера – WorldWideWeb. Это случилось в 1990 году.

3 В 1992 году Бернерс-Ли загрузил во Всемирную паутину первую фотографию. Это было фото девушек из созданной в CERN пародийной поп-группы Les Horribles Cernettes («Страшненькие девушки из CERN»).

4 30 апреля 1993 года расположенная возле Женевы европейская исследовательская организация CERN заявила о том, что Всемирная паутина отныне станет доступна всем, при этом за доступ к ней не будет взиматься никакой абонплаты.

5 Принято считать, что поворотной точкой в истории Всемирной паутины стало появление в 1993 году web-браузера Mosaic. Это был графический браузер, разработанный командой учёных из Национального центра суперкомпьютерных технологий при Университете штата Иллинойс. Именно с браузера Mosaic начался процесс популяризации Всемирной паутины.

6 Консорциум Всемирной паутины (W3C), являющийся сегодня главной международной организацией, курирующей вопросы стандартизации Всемирной паутины, был основан Тимом Бернерсом-Ли в октябре 1994 года, после его ухода из CERN.

7 Считается, что первым поисковиком в интернете был Archie. Это был первый ресурс, который занимался индексацией FTP-архивов, позволяя людям находить нужные им файлы.

8 Если вы терпеть не можете, когда вас и других пользователей интернета называют «сёрферами», можете обращаться с претензиями к Джин Армор Поли. Ведь это она придумала термин «интернет-сёрфинг».

9 Порнография занимала немалую часть интернета во все времена его существования, однако первый web-сайт, расположенный в домене .xxx (специально выделенном для сайтов «взрослого» содержания) начал свою работу в августе 2011.

10 Большинство людей сегодня склонны считать синонимами слова «интернет» и «Всемирная паутина». Однако это не совсем так – несмотря на то, что данные понятия тесно связаны между собой. Интернет – это вся огромная сетевая инфраструктура, объединяющая миллионы компьютеров по всему земному шару, а Всемирная паутина – это всемирное хранилище текстов, цифровых фотографий, музыки, видео и анимации, доступ к которым пользователь может получить через интернет. Всемирная паутина предусматривает использование протокола HTTP для передачи данных и является лишь одной из составляющих интернета. А сам интернет объединяет в себе также многое другое, что не имеет отношения к Всемирной паутине.

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