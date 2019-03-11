В воскресенье Китай запустил на орбиту новый спутник связи. Аппарат был запущен с территории Центра запусков спутников «Сичан» в провинции Сычуань на юго-западе страны.

После длительного перерыва, связанного с проведением в стране традиционного весеннего фестиваля, Китай возвращается к проведению запусков космических аппаратов на орбиту, и первым в этом сезоне стал запуск в космос спутника связи при помощи ракеты Чанчжэн-3B (Long March 3B).

Космический аппарат Zhongxing-6C (имеющий также параллельное название ChinaSat-6C) был запущен в субботу в 16:28 по Гринвичу со стартовой площадки LC3 Центра запусков спутников «Сичан». Это юбилейный, 300-ый запуск, проведенный при помощи ракеты типа Чанчжэн.

Новый спутник имеет на борту 25 транспондеров C-диапазона, обеспечивающих надёжный приём и передачу сигнала теле- и радиостанций, а также каналов для сетей кабельного телевидения. Он будет находиться в орбитальной позиции 130 восточной долготы. Проектный срок эксплуатации спутника составляет 15 лет.

Спутник Zhongxing-6C был разработан Китайской академией космических технологий на базе спутниковой платформы DFH-4 и, согласно изначальному плану, должен был быть выведен на орбиту ещё в сентябре 2017 года.

Платформа DFH-4 – это китайская спутниковая платформа третьего поколения, обладающая высокой мощностью, повышенной ёмкостью и расширенным сроком эксплуатации. Она состоит из модуля двигателей, сервисных модулей и солнечных батарей. Размеры платформы – 2360мм×2100мм×3600мм, а её масса при старте – 5 200 кг.

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