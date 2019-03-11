В конце мая с Байконура планируют запустить спутник связи «Ямал-601». Ракету-носитель «Протон-М» доставят на космодром уже в апреле, пишет РИА.

Сообщается, что на данный момент компания Thales Alenia Space продолжает работу над созданием «Ямал-601» по заказу «Газпром космические системы». Ориентировочная дата вывода спутника в космос – 31 мая.

После того, как «Ямал-601» займет место на орбите, он заменит уже действующий спутник «Ямал-202» и будет предоставлять услуги связи. Его покрытие охватит территорию Европейского Союза и европейской части России, а также регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

Напомним, в конце февраля Arianespace вывел шесть спутников OneWeb на орбиту с помощью российской ракеты-носителя «Союз». Запуск состоялся с космодрома Куру во французской Гвиане.

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