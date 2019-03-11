Владельцы новых смартфонов от Samsung получат потоковый аудио-сервис Spotify в качестве базового установленного приложения на устройстве. Об этом пишет iPhones.ru.

Согласно данным, нововведение вступает в силу уже с сегодняшнего дня. Иконку Spotify на экране своих смартфонов смогут найти владельцы моделей Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy Fold и Galaxy A.

Кроме того, на вышеперечисленные устройства будет установлена бесплатная подписка на Spotify Premium в течение полугода, если их владельцы активируют свой смартфон на территории США.

По предварительным оценкам, такой ход поможет Spotify в разы увеличить число своих пользователей и составить серьезную конкуренцию Apple Music. В частности, количество подписчиков Spotify уже практически в два раза превышает число приверженцев «яблочного» сервиса: 96 миллионов против 50 миллионов человек соответственно.

Напомним, на прошлой неделе пользователи Spotify отметили смену интерфейса приложения, в особенности его частичный переход на русский язык. В связи с этим, было высказано предположение, что стриминговый аудиосервис может выйти на российский рынок уже в скором времени.

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