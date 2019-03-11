WebKontrol подсчитал, что за прошлый год в России удалось прикрыть более чем 370 пиратских ресурсов. Кроме того, было ликвидировано 1,5 тыс. «зеркал» сайтов с нелицензионным контентом, пишет Телеспутник.

Для сравнения, в 2017 году было заблокировано всего 200 сайтов с пиратскими фильмами и только 300 «зеркал». WebKontrol объясняет такую разницу повышением активности со стороны правообладателей.

Так, среди российских лицензиатов наиболее активное участие в препятствии работе пиратских ресурсов принимал телеканал ТНТ. 87% нелегальных сайтов были заблокированы, исходя из заявлений канала. В то же время, по требованию ТВ-3 и «Пятницы» была приостановлена деятельность 6,3% и 3,8% пиратских порталов соответственно.

Как следствие, отмечает WebKontrol, пресеченные ресурсы потеряли значительный массив своей аудитории в течение месяца после блокировки. Однако, они продолжают завлекать зрителей с помощью «зеркал».

Напомним, Китай также обнародовал результаты борьбы с пиратством. Управление по делам авторских прав КНР сообщило, что за прошедший год было удалено почти 2 миллиона ссылок на нелегальный контент и конфисковано более миллиона публикаций с такими же нарушениями. Что касается пиратства на стриминговых сервисах, было понижено рейтинг аккаунтов 140 тыс. пользователей и удалено 570 тыс. пиратских материалов.

Ранее о своих успехах в отстаивании авторских прав отчиталась Латвия. В 2018 году в республике было открыто 11 уголовных производств по незаконному распространению видеоконтента. Полиции удалось пресечь деятельность двух крупных пиратских онлайн-кинотеатров, предлагавших своим пользователям более 2000 фильмов каждый.

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