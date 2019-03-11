Согласно новому исследованию, проведенному CordCutting.com, как минимум каждый пятый зритель потокового видеоконтента с платформ Netflix, Hulu или Amazon Prime Video сегодня использует для получения доступа к услуге учётную запись другого человека. При этом контент Netflix получают пиратским способом, как правило, на протяжении наиболее длительного времени – 26 месяцев (для Amazon Prime Video этот срок составляет 16 месяцев, а для Hulu – 11 месяцев). Это связано с тем, что любители «халявы» с Netflix, как правило, используют для доступа к службе учётную запись не своего друга, а кого-то из членов семьи: 48% использует логин родителей, а ещё 14% – учётные данные сестры или брата, выяснили в компании.

Учитывая стоимость базовой подписки на уровне 7.99 доллара в месяц (исследование проводилось ещё до январского повышения цен компанией Netflix), любители «халявы» за 26 месяцев сэкономили для себя 207.74 доллара. Если рассматривать ситуацию в масштабе, то потери доходов компании возрастают.

По мнению авторов отчёта, ежемесячно Netflix может недополучать из-за пиратов доход на сумму в 192 миллиона долларов, то есть, больше, чем Amazon или Hulu, которые, по мнению экспертов, ежемесячно недополучают 45 миллионов долларов и 40 миллионов долларов соответственно.

Неудивительно, что большую часть любителей «халявы» составляют миллениалы. Они являются самой большой демографической категорией пользователей, получающих пиратским способом контент Netflix (18%) и Hulu (20%). Однако, в случае с Amazon Prime Video, чаще всего «одалживали» чужие учётные записи «бэйби-бумеры».

Существует мнение, что те пользователи, которые привыкли получать интересующий их контент пиратским способом, никогда не будут за него платить, поэтому данные потери – чисто условные. Так говорили о пользователях Napster, скачивавших mp3 файлы, так говорили о тех, кто качает фильмы с The Pirate Bay. Однако, на самом деле среди любителей «халявы» есть и те, кто готов платить за контент в случае, если потеряют к нему бесплатный доступ.

Согласно материалам исследования, 59.3% опрошенных (или примерно 14 миллионов) заявили, что готовы платить за контент Netflix, если не смогут получать его другим путём – а это, как минимум, 112 миллионов долларов в месяц дополнительного дохода. 37.8% опрошенных или 2 миллиона заявили о готовности платить за контент Hulu; 27.6% или 1 миллион заявили, что могли бы оплачивать контент Prime Video.

Разумеется, есть разница между тем, что люди обещают делать, и тем, что они реально делают. Поэтому слова «Я точно бы платил» следует воспринимать с достаточной долей критичности.

Следует также отметить, что в процессе данного исследования для чистоты эксперимента рассматривались цифры, касающиеся подписки на услуги Netflix «для одного экрана» – в теории, через такую учётную запись доступ к платформе должен получать лишь один человек, в отличие от «семейных» учётных записей. При проведении исследования респондентов спрашивали, пользуются ли они услугами, за которые не платят, и будут ли они оплачивать данные услуги, если потеряют возможность бесплатного доступа к ним.

Тем временем, компания Hulu в последнее время стремится сделать свои услуги более привлекательными для тех, кто привык считать каждую копейку. После запуска нового тарифного плана – с ежемесячной абонплатой в размере 5.99 доллара – оправдывать желание «халявы» становится всё сложнее.

Полный материал по результатам исследования, среди прочего, предлагает дополнительную информацию по тенденциям «кабельного отказничества» – включая разбивку по категории пола, а также информацию о том, чьи учётные записи чаще всего используют «халявщики».

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