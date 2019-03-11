Vodafone расширил покрытие, предоставив доступ к сети 4G еще 150 тысячам украинцев. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

«4G покрытие появилось в Конотопе Сумской области, Кобеляках и Опошне Полтавской области, Сновске Черниговской области, Днепрорудном Запорожской области, Струмовке Волынской области, Счастливом и Великой Мотовиловке Киевской области, а также в Бобринце Кировоградской области», — сказано в пресс-релизе.

Таким образом, на сегодня уже более 20 миллионов жителей 24 областей Украины могут пользоваться услугами сети четвертого поколения.

Напомним, недавно Vodafone сообщал о подключении к LTE-сети ряда населенных пунктов на Закарпатье.

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