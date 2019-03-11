Украина получит от Госдепартамента США грант на развитие свободного интернета. Об этом пишет Украинская Правда.

Согласно данным, Госдеп в течение трех-шести месяцев произведет отбор самых интересных проектов по модернизации безопасности интернета в Украине. Победитель получит от 500 000 до 1 180 500 долларов на реализацию своей идеи.

«Государственный департамент, бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) объявляет открытый конкурс для организаций, заинтересованных в подаче заявок на программы, которые способствуют свободе интернета в Украине», — говорится на сайте Госдепартамента США.

Сообщается, что основным критерием, который необходимо соблюдать в программе «улучшенного интернета», станет упор на урегулирование конфликтов, защиту прав человека и обеспечение свободного потока информации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.