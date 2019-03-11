Disney продает сеть спортивных каналов. За сделку с The Yankees, Amazon и Sinclair Broadcast Group компания выручит 3,47 миллиарда долларов, передает Телекритика.
Согласно данным, Disney «избавится» от 21 регионального канала, включая кабельный спортивный канал Нью-Йорка Yes. Продажа стала необходимым условием, заданным регуляторами США, для получения возможности приобрести 21st Century Fox.
Таким образом, у Disney останется всего один спортивный вещатель – ESPN.
Amazon после приобретения доли надеется увеличить область стриминга спортивных мероприятий, в частности охватив баскетбольные игры Yankees и Brooklyn Nets.
В свою очередь Sinclair Broadcast Group за счет сделки планирует повысить продажи собственных телеканалов кабельным провайдерам.
Напомним, недавно Disney заявила о намерении выкупить у AT&T долю владения сервисом Hulu. Компания рассматривает видеоплатформу как ключевую часть своей линейки SVOD.