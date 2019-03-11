Исследование Microsoft показало, что широкополосным интернетом пользуется всего 49% американцев

Большинство заявлений чиновников, связанных с темой высокоскоростного Интернета, касается вопросов его доступности. Однако, данные из последнего исследования, проведенного компанией Microsoft, указывают на то, что возможность доступа и реальное использование широкополосного интернета – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Согласно статистике, предоставленной Федеральной комиссией по связи, доступ к высокоскоростному широкополосному интернету имеется на 92% территории США.

Однако, количество людей, которых провайдеры услуг высокоскоростного доступа в интернет могут обслуживать теоретически, и количество тех, кого они реально обслуживают, очень сильно отличается – по причине того, что некоторые люди не считают приемлемой стоимость этих услуг, по причине отсутствия необходимой инфраструктуры на «последней миле», либо в силу иных причин.

Разрыв между потенциальной возможностью доступа и реальным использованием стал очевиден недавно – после того, как компания Microsoft представила наглядные диаграммы, на которых сравнивалась карта широкополосного покрытия, составленная в FCC, с собственными данными компании. Для понимания того, сколько же людей в реальности использует широкополосный интернет, в компании Microsoft исследовали анонимные данные о том, насколько быстро её клиенты могут получать и устанавливать обновления на программный продукт от компании – включая Windows, Office, Xbox и Bing.

В представленной карте данные по использованию широкополосного интернета разбиты по округам, при этом особо выделены те округа в каждом из штатов, где разрыв между данными от FCC и разрыв между данными от Microsoft наиболее велик.

В целом, если в FCC предполагают, что доступ к широкополосному интернету имеет 92% американцев, то в компании Microsoft утверждают, что реально использует широкополосный интернет лишь 49% американцев. Данные отдельного исследования, проведенного Pew Research, указывают на то, что 65% американцев используют дома широкополосный интернет.

Руководитель аналитического отдела Microsoft Джон Каган указывается несколько причин того, что разрыв столь велик.

«В данных от FCC есть две проблемы. Во-первых, в FCC, возможно, переоценивают доступность услуги в силу способа, которым собиралась информация – в Form 477 спрашивают провайдеров о том, могут ли они предоставлять услугу, и если провайдер отвечает «да» (даже если в реальности услуга не предоставляется), в FCC засчитывают данный ответ, как указывающий на наличие доступа, – пишет Каган. – Вторая причина состоит в охвате. Данные основаны на блоках из переписи, а в некоторых случаях население блока может быть рассредоточено на расстоянии в тысячи километров. И если хотя бы один человек из данного блока имеет доступ к широкополосному интернету, весь блок автоматически помечается, как пользователи услуги».

Все три набора данных нарисовали картину, указывающую на меньшую доступность широкополосного интернета в сельской местности. Впрочем, это и так известно – регуляторные и финансовые меры, направленные на решение данной проблемы, принимаются уже не первый год.

«Даже официальные данные от FCC указывают на диспропорцию между тем, что они называют возможностью доступа, и реальным использованием в сельской местности Соединённых Штатов», – пишет Каган.

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