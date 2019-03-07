Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания одобрил выдачу лицензии на спутниковое вещание новому телеканалу. «Зоряний» позиционирует себя как информационно-аналитический канал с кинопоказом, пишет Телекритика.

Согласно данным, канал, принадлежащий ООО «Канон комунікейшн», нацелен на производство собственного контента в объеме 80%. Для этой работы уже был собран штат из 120 человек.

Как заверяют представители «Зоряного», канал будет не просто передавать безликий поток новостей, его наполнением станут «живые» истории реальных людей. В целом, телеканал позиционирует себя, как ориентированный на «свет» и поиск позитивных моментов в будничной жизни.

«Символом телеканала стал свет, слоган – “Шукаємо світло разом”, новостной сегмент будет называться “У світлі новин”. В эфире будут также короткие детские программы, программа о путешествиях по Украине, лайф-хаки, ноу-хау украинцев, прославившиеся в мире, программа для молодежи “У доски”», — передает Телекритика.

Однако, во время презентации «Зоряного» некоторые представители Нацсовета уличили телеканал в неком лицемерии, что помешало им проголосовать за выдачу лицензии. В частности, Ульяна Фещук акцентировала внимание на противоречии между концепцией света, озвученной в слогане, и фразами «выживать в Украине» и «зубожіння», использованных в презентации канала. В свою очередь Ольга Герасимьюк отметила банальное наличие грамматических ошибок в презентованном тексе.

Кроме всего прочего, немалый скепсис представительниц регулятора вызвал тот факт, что «Зоряний» является уже 20 информационным телеканалом в Украине, что дает ему немного шансов на успех.

Напомним, недавно Нацсовет выдал лицензию на спутниковое вещание телеканалу ТВА.

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