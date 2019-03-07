Абоненты Триколор получили доступ к телеканалу Мотоспорт ТВ. Он был запущен на платформе со вчерашнего дня, сказано на официальном сайте цифрового оператора.

Теперь зрители смогут увидеть самые знаковые события из мира авто- и мотогонок со всего мира. В частности, Мотоспорт ТВ на эксклюзивных правах покажет королевскую мотосерию MotoGP.

«Новый сезон MotoGP клиенты Триколора смогут увидеть уже с 9 марта. Телеканал будет транслировать квалификационные и основные заезды в прямом эфире, часовые обзоры лучших моментов, специальные репортажи из паддока перед стартом каждой гонки, а также дополнительные видеоматериалы», — говорится в сообщении Триколора.

Также клиенты Триколора получат доступ к эксклюзивному контенту телеканала Мотоспорт ТВ, состоящего из всевозможных спортивных программ, проектов и шоу.

Напомним, ранее Триколор ребрендировал собственные канал «Наш Детектив», переформатировав его в новый экшн-телеканал «Наше Крутое».

Также недавно видеосервис Motorsport.tv предложил своим пользователям бесплатную подписку с неотключаемой рекламой.

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