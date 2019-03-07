Евросоюз планирует запуск русскоязычного телеканала. Новый вещатель будет доносить до россиян европейскую адаптацию событий со всего мира, пишет Телеспутник.

Сообщается, что на данный момент проект телеканала находится на заключительных этапах доработки. Съемочные группы европейского вещателя планируется разместить во всех регионах России. Финансирование канала взял на себя сам Евросоюз совместно с инвесторами. По их подсчетам, проект окупит себя уже через несколько лет после запуска.

Первое время проект будет работать только в сети интернет. Создатели рассчитывают на внимание к своему каналу около 18% всей российской аудитории.

Напомним, на днях исследовательская компания Mediascope обнародовала статистические данные, согласно которым российские зрители стали уделять просмотру телеканалов меньше времени. В среднем, суточный просмотр телевизора сократился за год на 8 минут – с 238 минут до 230.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.