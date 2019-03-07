Новый метод позволит снизить общую массу и стоимость производства ракеты, благодаря чему можно будет увеличить полезную нагрузку и внедрить более сложную систему охлаждения.

Специалисты из Германского центра авиации и космонавтики (DLR) совместно со специалистами из SLM Solutions смогли изготовить ракетный двигатель, получивший название BERTA, который от начала до конца создавался при помощи технологии 3D-печати. Двигатель, который будет использоваться в модульной ракете Ariane 6, разработанной компанией ArianeGroup для Европейского космического агентства (ESA), позволяет выводить спутники на геостационарную переходную и солнечно-синхронную орбиты.

Новый метод производства позволяет снизить массу двигателя на 30%, повысив при этом на 20% эффективность его работы, сообщает издание Space Daily. Использование 3D-печати также позволит установить более сложную систему охлаждения камеры сгорания, что не представлялось возможным при традиционной технологии сборки.

ESA уже провело первое успешное огневое испытание нового двигателя в павильоне лаборатории DLR в Лампольдшаузене. Инженеры запускали двигатель BERTA на 560 секунд с эталонной тягой в 2.45 килоньютонов (европейская ракета-тяжеловес Ariane 5 обеспечивает подъёмную тягу в примерно 6 650 килоньютонов).

Как заявил в интервью электронному изданию 3D Printing Industry менеджер проектов в DLR Space Management Лизан Пфутценройтер, производство ракетных двигателей методом 3D-печати открывает новые возможности для европейской аэрокосмической индустрии.

«Успешная демонстрация технологии является важным шагом на пути к повышению конкурентных преимуществ европейской системы космических запусков», – заявил он.

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